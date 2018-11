Vleermuizen in winterslaap: felle lampen bij Julianavijver gedoofd

Vanwege het koude weer van de afgelopen dagen zijn de vleermuizen rond de Julianavijver naar verwachting in winterslaap gegaan. Daarom heeft de aannemer de felle lampen bij de Julianavijver vanochtend gedoofd. Die waren ontstoken om te voorkomen dat de diertjes zichzelf in gevaar brengen door laag over de zuidelijke ring te vliegen. De komende dagen wordt onderzocht of er toch nog vleermuizen actief zijn. In dat geval moeten de lampen misschien opnieuw aan.