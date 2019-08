Extra bussen voor bezoekers Hullabaloo

Hullabaloo snel bereikbaar vanaf P+R Hoogkerk



Bezoekers van Hullabaloo die hun auto parkeren bij P+R Hoogkerk aan de A7, reizen in enkele minuten met buslijnen 3, 4 en 304 naar de bushalte bij Hullabaloo (halte Verzetsstrijderslaan). Bussen rijden op deze route tot na middernacht acht keer per uur.



Extra bussen richting Roden, Leek, Annen, Appingedam, Emmen, Drachten en Assen



Verwachting is dat vanwege het festival meer reizigers met de bus zullen reizen dan op een normale vrijdag en zatedag. Beide avonden rijden rond middernacht extra ritten richting Roden en Leek (Nachtbus 417), P+R Haren – Zuidlaren – Annen (Q-link 5), Ten Boer – Appingedam (Q-link 6), Gieten – Borger – Emmen (Qliner 300), Marum – Drachten (Qliner 304) en Assen (Qliner 309).



Reizen met alle (extra) bussen kan met alle reguliere vervoersbewijzen, zoals de OV-chipkaart op saldo. Bij de chauffeur van de (extra) bussen is een kaartje verkrijgbaar.



Vanaf de P+R terreinen zijn voor 6 euro P+R retourkaarten verkrijgbaar. Hiermee reizen maximaal vijf gelijktijdig reizende personen gezamenlijk naar Hullabaloo.



Kijk voor vertrektijden op de website van Qbuzz: www.qbuzz.nl/gd.