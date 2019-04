Extra bussen tijdens Koningsdag/nacht

Op Koningsdag is het volop feest in Nederland. Niet alleen in Stad maar in héel in Groningen en Drenthe is er dan veel te beleven. Daarom zet Qbuzz extra bussen in op 26 april en 27 april tijdens Koningsnacht en -dag, zo meldt het OV-bureau. Voor de late feestvierders is het wel handig om te weten dat er 's nachts ook bussen rijden.