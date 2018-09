Drukte bij Big Building op Demolition Day; pand tegen de vlakte om ruimte te maken voor busstation

Eigenlijk ontstaat er rondom het Hoofdstation een nieuw stukje stad. Het busstation verhuist naar de achterkant van het station. De bussen rijden daar via een nog te bouwen onderdoorgang naartoe. Bij de nieuwe busonderdoorgang komt een parkje en bij het nieuwe busstation is ook ruimte voor bebouwing.



Het pand moet in mei volgend jaar zijn gesloopt. In 2020 wordt begonnen met de bouw van het nieuwe Hoofdstation en het busstation. Die klus moet in 2023 geklaard zijn.