Detectielus voor busoprit A7 bij Hoogkerk

De lus wordt aangebracht door Combinatie Herepoort. Een detectielus zit in het asfalt en registreert of er voertuigen op de weg rijden. Op basis van die informatie worden bijvoorbeeld verkeerslichten aangestuurd.



De werktijden zijn van 22.00 uur tot 06.00 uur. De werkzaamheden kunnen geluidshinder opleveren. De busoprit is afgesloten voor verkeer.