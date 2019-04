Cargo Bike Festival Tour: internationaal Bakfietsfestival naar Groningen

In Groningen staat woensdag 12 juni het internationale Cargo Bike Festival, het Bakfietstreffen, op het programma. Het festival, dat in het teken staat van de bakfiets, vond vorig jaar nog plaats in Berlijn en trok daar deelnemers uit tientallen landen.

Het Bakfietstreffen is een ontmoetingsplaats voor het grote publiek, gezinnen, overheden en professionals. Volgens de organisatie is het een markt en een tentoonstelling ineen waar bezoekers, gebruikers, ontwerpers, fabrikanten, doe-het-zelf-bouwers en verkopers van bak- en transportfietsen elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Het festival is dé kans om vele tientallen soorten (elektrische) bakfietsen uit binnen- en buitenland uit te proberen.



Voor professionals en andere belangstellenden zijn er workshops en discussies over diverse onderwerpen met betrekking tot stadslogistiek en (e-)bakfietsen.



Het festival vindt plaats op het Suikerunieterrein.