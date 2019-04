Bouwterrein zuidelijke ringweg verplaatst na klachten omwonenden

De aannemer die werkt aan de opknapbeurt voor de zuidelijke ringweg heeft besloten een bouwplaats aan de Van Eedenstraat in Groningen te verplaatsen. Combinatie Herepoort heeft daartoe besloten na klachten van omwonenden. Volgens woordvoerder Bert Kramer is het na flink wat passen en meten toch gelukt om een oplossing te vinden.

In de gesprekken met de bewoners is het projectorganisatie Aanpak Ring Zuid en aannemer Combinatie Herepoort duidelijk geworden dat de overlast die de bewoners ervaren te groot is en voor de langere termijn ongewenst.

Omgevingsmanager Bert Kramer van Combinatie Herepoort: “Vorig jaar zijn we niet duidelijk genoeg geweest over de inrichting en het gebruik van de bouwplaats. We begrijpen de zorgen van de omwonenden. In de gesprekken die we hebben gevoerd over mogelijke oplossingen, gaven zij aan dat verplaatsing van het bouwterrein voor hun de beste uitkomst zou zijn. Daar zijn we mee aan de slag gegaan.”

Volgens Kramer was dat geen eenvoudige opgave. “Het blijft noodzakelijk om een bouwplaats te houden dicht bij de werkzaamheden aan de zuidelijke ring en er is weinig ruimte. Omdat de meeste werkzaamheden aan de oostkant van de Brailleweg voorlopig klaar zijn, konden we kijken naar alternatieven. We zijn blij dat we de bewoners vandaag hebben kunnen laten weten dat we een oplossing hebben gevonden en dat we het bouwterrein voor hun deur gaan verplaatsen.”

De activiteiten die nu op het bouwterrein aan de Van Eedenstraat worden uitgevoerd, worden gesplitst. Kramer: “Voor het bouwmateriaal en het uitvoerende personeel is een alternatieve plek gevonden aan de westzijde van de A28, dicht bij het werk aan de ringweg. Voor het kantoorgebouw zoeken we een andere locatie. Het verplaatsen van de bouwlocatie is naar verwachting begin mei gereed.”

De huidige locatie aan de Van Eedenstraat is in de zomer van 2018 in gebruik genomen. Er staan bouwketen en er wordt met vrachtwagens materiaal aan- en afgevoerd voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Kramer: “Bij een groot project als de ombouw van de zuidelijke ringweg is hinder helaas onvermijdelijk. We hebben een aantal bouwlocaties nodig vanaf waar we de werkzaamheden uitvoeren. Dergelijke locaties zijn schaars. Samen met de gemeente Groningen is destijds een aantal locaties onderzocht. De locatie aan de Van Eedenstraat leek toen een goede keuze. De gemeente heeft een vergunning verleend voor de inrichting van deze bouwplaats. Nu blijkt dat de werkzaamheden op deze plek meer en langduriger overlast veroorzaken dan wij van te voren dachten. Dat betreuren wij.”