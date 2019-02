Borgbrug na reparatie dit weekend weer op z’n plek

De Borgbrug is gerepareerd en wordt dit weekend weer op z’n plek over het Eemskanaal gehesen. De brug raakte eind vorig jaar beschadigd, na een aanvaring met een binnenschip.

Na de aanvaring is het brugdek verwijderd, omdat het moest worden gerepareerd. Zaterdagochtend is het dek op een ponton teruggevaren. Het duurt naar verwachting tot zondagmorgen om het dek op z’n plek terug te hijsen. Al die tijd is het scheepvaartverkeer in het Eemskanaal gestremd.



Zodra de brug op z’n plek ligt, wordt er nog gewerkt aan het aansluiten van kabels en leidingen. Ook wordt de brug nog goed getest. Als alles goed gaat, kan het verkeer uiterlijk 23 februari weer over de brug rijden.