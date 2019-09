Bodemonderzoeken op meerdere locaties langs de zuidelijke ringweg en de A28

De bodemonderzoeken zijn afgelopen maandag en duren tot en met 18 september 2019. Combinatie Herepoort voert de werkzaamheden uit in de nacht tussen 20.00 uur en 06.00 uur. Er wordt ’s nachts gewerkt omdat af en toe een rijstrook en/of een op- en afrit moet worden afgesloten. Op deze manier ondervindt het verkeer zo min mogelijk hinder van de onderzoeken.



Hinder



Op sommige locaties is het nodig om de geleiderail tijdelijk te verwijderen. Het verwijderen en het gebruik van machines kunnen geluidshinder veroorzaken. De hinder zal steeds voor korte tijd zijn. In één nacht voeren we de grondonderzoeken namelijk op meerdere plekken uit, waardoor het geluid zich constant verplaatst.

Foto: Aanpak Ring Zuid