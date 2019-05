Arriva zet meer en langere treinen in tijdens Bevrijdingsdag

Treinvervoerder Arriva zet meer en langere treinen in op de noordelijke trajecten tijdens Bevrijdingsdag. Daarmee hoopt de vervoerder meer festivalgangers te kunnen vervoeren.

In de middag en avond is er meer passagierscapaciteit. De extra treinen sluiten aan bij het programma van de Bevrijdingsfestivals in Groningen en Leeuwarden. Op de piekmomenten kunnen er meer reizigers richting beide steden.



Eerder al werd bekend gemaakt dat Arriva en Qbuzz ook extra bussen laten rijden naar de festivalterreinen.