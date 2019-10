Annemiek van Vleuten vertelt werknemers op Corpus waarom ze tóch op de fiets moeten stappen

Tijdens Corpus Fietst vonden er de hele dag fietsactiviteiten plaats op bedrijventerrein Corpus den Hoorn. Zo was er een masterclass met Daniëlle Bekkering en wereldkampioen wielrennen Annemiek van Vleuten, de mogelijkheid om speed pedelecs en e-bikes te proberen, een fietsverlichtingsreparatie en speciaal voor P&O'ers en HRM'ers een workshop over de nieuwe fiscale fietsregeling. Martini Ziekenhuis, de grootste werkgever op het bedrijventerrein, organiseerde voor haar medewerkers bereikbaarheidsmarkt met regenkledingshow en zette de fietsende medewerkers in het zonnetje met een uitdeelactie in de ochtend.



Doorfietsen in het najaar en de winter

Fietsen is gezond, goed voor het milieu en goed voor de bereikbaarheid van de stad. Als het weer in het najaar het weer slechter wordt stappen mensen vaker in de auto. In de laatste maanden van het jaar is het dan ook vaak drukker op de weg. Door te fietsen omzeilt men de drukte op de weg. Bovendien is het duurzamer en veel mensen ervaren het als prettig om na een dag werken uit te waaien op de fiets. Daarom de oproep om ook in het najaar en de winter vaker de fiets te pakken wanneer het kan.



Initiatiefnemers

Corpus Fietst is een initiatief van het Martini Ziekenhuis, bedrijvenvereniging WEST, de gemeente Groningen en Groningen Bereikbaar. Ook andere bedrijven in het gebied werken samen mee. Het initiatief is bedoeld voor iedereen die op Corpus den Hoorn werkt.