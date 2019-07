Akkoord over gebruik van onderwaterbeton bij aanleg bouwkuip Ring Zuid

Verschillende bouwmethodes

De verdiepte ligging komt onder de grondwaterstand te liggen. Voor de bouw van de verdiepte ligging is een droge bouwkuip noodzakelijk. Er zijn verschillende bouwmethodes om de bouwkuip droog te houden: grondwater wegpompen of het storten van een onderwater betonvloer. Beide methodes hebben voor- en nadelen. ARZ heeft samen met CHP en het waterschap onderzocht hoe de risico’s van de aanleg beheerst kunnen worden. Ook is hierover een advies gevraagd aan Deltares, een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond.



Er is bijvoorbeeld gekeken naar de effecten van de aanleg van de verdiepte ligging op de grondwaterstand. Een van de risico’s is dat de grondwaterstand verandert. Dit zou dan effect kunnen hebben op het groen in de omgeving of het kan leiden tot het verzakken van panden. Dat vinden beide partijen niet acceptabel. Door het gedeeltelijk toepassen van onderwaterbeton kunnen deze risico’s beheerst worden.