Zeventig films in vijf dagen tijdens International Film Festival Rotterdam

Het thema van de 23eeditie van het filmfestival is ‘Feel IFFR’. Als mensen hebben we allemaal het vermogen te voelen, waar te nemen of dingen subjectief te ervaren. Film kan intense emoties opwekken. De 23ste festivaleditie voert de bezoekers door die overvloed aan emoties en onderzoekt hoe gevoelens worden opgewekt, begrepen of gemanipuleerd door beelden in het huidige tijdperk.



Enkele filmische hoogtepunten

Op woensdag 30 januari om 19.30 uur wordt het IFFR in Groningen feestelijk geopend aan het Hereplein met de film Vox Lux. Een onconventioneel en visueel spectaculair drama over superster Celeste, met Raffey Cassidy én Natalie Portman. Het monumentale meesterwerk La Flor wordt in 3 delen vertoond tijdens het festival. Het is als geheel een ode aan, of beter gezegd, een heruitvinding van het plezier in de filmische vertelkunst.



Another Day of Life: een geanimeerde verfilming van het boek van Ryszard Kapuscinski, de enige buitenlandse correspondent in Angola tijdens de burgeroorlog aldaar. De nieuwswaarde wordt gestaafd met documentair beeld.



Willem Dafoe schittert als Vincent van Gogh in de film At Eternity’s Gate. De film laat de laatste jaren van de beroemde schilder zien. In zijn tijd door weinigen begrepen, inmiddels een kunstenaar voor de eeuwigheid. Tijdens het festival wordt ook de achtdelige serie De geniale vriendin vertoont. Een adaptatie van het eerste deel van de Napolitaanse romans van Elena Ferante over de geschiedenis van naoorlogs Italië.



Bijzondere programmering

Traditiegetrouw wordt er een filmklassieker met livemuziek vertoond in de Der Aa-kerk op vrijdag 1 februari. Der Golem is een bijna 100 jaar oude film die onlangs in 4K gerestaureerd is en wordt live begeleid door Het Orgel Trio, natuurlijk op het historische Schnitger orgel. Op zaterdag 2 februari om 20.00 uur wordt voor de vijfde maal de prijs voor de Beste Groninger Film uitgereikt. VERS, het nieuwe jongerenpanel van het Groninger Forum, nodigt jongeren uit voor een avond collectief twijfelen: What Would You Do? Een filmavond op donderdag 31 januari over keuzestress speciaal voor generatie Z met onder andere Tim den Besten, voormalig treitervlogger Ismail Ilgun, anti-slutshamingicoon Milou Deelen en glutenvrije filosoof Sanne ten Wolde.



Programma en kaartverkoop

Het complete programma is online te vinden via de website groningerforum.nl/IFFR en de kaartverkoop start woensdag 23 januari om 09.00 uur aan de kassa van Hereplein 73 en om 10.00 uur online.



Alle informatie over IFFR in Groningen is te vinden via de website groningerforum.nl/IFFR