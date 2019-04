Workshop 'fotografie met je mobiel' in het Groninger landschap

In deze workshop zal Matthijs Houthuijs (Foto Sipkes) laten zien dat er uit de camera van je mobiele telefoon veel moois te halen is. De workshop bestaat uit een klein deel theorie aan de hand van voorbeelden, een praktijkopdracht en een terugkoppeling op de resultaten en ervaringen. Je gaat zelf dus ook aan de slag! Neem je mobiele telefoon dus goed opgeladen mee!



De volgende onderwerpen komen aan de orde: Compositie/beeldopbouw, landschapsfotografie met de mobiele telefoon, fotograferen met telescoop en verrekijker en macro fotografie (Insecten en bloemen/planten).



Aanmelden via de website en deelname bedraagt voor beschermers € 17,50 en niet beschermers € 20,00.

Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Locatie: Wolddijk 103,9738 AD in Noorderhoogebrug / Groningen.