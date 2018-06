Woningen West-Indischekade energiezuinig gemaakt

De werkzaamheden gingen in het najaar van 2017 van start en konden onlangs worden afgerond.



Met de energiemaatregelen is het comfort in de woningen flink toegenomen, zegt Lefier. Het energielabel heeft een sprong gemaakt van gemiddeld G en F naar B. De maatregelen hebben geen huurverhoging tot gevolg voor de huidige huurders.