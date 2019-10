Woldmeer: kraakhelder recreatiemeer bij Meerstad onder de aandacht tijdens Let’s Gro festival Groningen

Groningen is al enige tijd een ‘kraakhelder’ recreatiemeer rijker: het bij Meerstad gelegen Woldmeer. Maar nog lang niet iedereen kent het Woldmeer, en daarom krijgt het volop aandacht tijdens het inspiratiefestival Let’s Gro, dat volgende week woensdag begint. Het water is zó helder dat er bier van gemaakt is. Wat is het Woldmeer precies?