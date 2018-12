Wisselwoningen voor aardbevingsgedupeerden in Appingedam geopend

De woningen werden geopend door burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Appingedam en Geeke Feiter, algemeen directeur van Centrum Veilig Wonen. De tijdelijke woningen zijn gebouwd onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen, met als doel dat bewoners veilig en comfortabel in de buurt kunnen wonen. Na een bouwperiode van vier maanden zijn 56 tijdelijke woningen op het sportpark vorige week opgeleverd door Jan Snel Flexibel Bouwen. De woningen zijn bedoeld voor inwoners die vanwege versterkingswerkzaamheden aan hun eigen woning tijdelijk niet thuis kunnen wonen.



Nog even geen bewoners

De 56 woningen zijn in vier maanden gebouwd door Jan Snel Flexibel Bouwen. In eerste instantie zijn ze gebouwd voor, met name, eigenaren van particuliere woningen in Opwierde-Zuid. De versterking van hun woningen stond voor dit jaar gepland. Inmiddels is door veranderde inzichten en politieke besluitvorming in april besloten deze woningen toch te slopen en nieuw te bouwen. Geeke Feiter, algemeen directeur Centrum Veilig Wonen: “Dat besluit is genomen nadat de voorbereidingen en de bouw van de tijdelijke woningen op het sportpark al waren gestart. Jan Snel heeft conform planning opgeleverd. Helaas staan de woningen straks dus wat langer leeg dan we allemaal hadden verwacht.”



De verwachting is dat vanaf de tweede helft 2019 het grootste gedeelte van de woningen bewoond wordt. Wethouder Annalies Usmany-Dallinga sprak in haar toespraak de verwachting uit dat de versterkingsopgave in Appingedam in 2019 echt op gang komt. “We gaan meters maken voor onze Damsters.”



“In de tussentijd worden de woningen bewaakt om zo vandalisme of andere vervelende zaken te voorkomen. Ook kunnen ze worden ingezet voor bijvoorbeeld bewoners die alvast uit hun eigen woning willen vertrekken of voor mensen uit andere gemeenten die vanwege versterking eerder hun huis uit moeten”, aldus Geeke Feiter.



Duurzaam en comfortabel

Er staan op de locatie aan de Burgemeester Wellemanlaan drie typen volledig ingerichte woningen: tweepersoons gelijkvloerse woningen (twee slaapkamers), gezinswoningen met twee verdiepingen (drie slaapkamers) en zogenaamde gezinswoningen met kap (drie verdiepingen, vijf slaapkamers). Circulaire woningbouw van hoogwaardige kwaliteit, waarbij verschillende duurzaamheidsmaatregelen zijn toegepast. Bijvoorbeeld zonneboilers en nano infrarood verwarming.



Feiten op een rij:

Start werkzaamheden op locatie: 4 juni 2018

Bouwtijd 22 weken

37.000 werkuren ongevalsvrij

​​​​​​​5.800 m2 bruto vloeroppervlak