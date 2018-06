Wilma Mansveld opent 112groningenDag

Tijdens de speciale dag in MartiniPlaza is er een informatiemarkt en doen verschillende hulpdiensten, zoals de brandweer, spectaculaire demonstraties. Je kunt een kijkje nemen achter de schermen bij de meldkamer en er zijn reddingshonden. In totaal zijn er tachtig organisaties en instellingen aanwezig.



Ook ProRail is aanwezig met de incidentenbestrijding. Bij deze tweede editie is ook Defensie aanwezig. Ze hebben een groot plein waar de verschillende eenheden zich presenteren.



De 112groningenDag werd twee jaar geleden voor het eerst georganiseerd. Dat werd een enorm succes. Voor Nuver was het vijftienjarige bestaan van zijn website reden om het feestje opnieuw te organiseren.