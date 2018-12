‘Wiebes walst over Groningse bestuurders heen’

‘Groningse bestuurders leveren in het aardbevingsdossier onvoldoende weerwerk aan minister Wiebes. Deze wekt de indruk dat hij het aardbevingsdossier voortvarend heeft aangepakt door de gaskraan dicht te draaien, de schade te regelen en een zak met geld beschikbaar te stellen. Maar de werkelijkheid is dat de schadeafhandeling nog steeds niet goed is geregeld’.

Dat betoogt zaterdag Susan Top, secretaris van het Groninger Gasberaad. Ze zegt dat in een interview met het Dagblad van het Noorden.

Het Groninger Gasberaad is een collectief van maatschappelijke organisaties waarin zoveel mogelijk sectoren zijn vertegenwoordigd. Samen willen zij er voor zorgen dat bij het opstellen en uitvoeren van het programma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de betrokkenheid van de bewoners en organisaties maximaal is.

Volgens Susan Top denken velen in Den Haag dat de problemen in het aardbevingsdossier nu zo’n beetje zijn opgelost. Maar volgens haar is daar geen sprake van en ligt de hele operatie juist grotendeels stil. De afwikkeling van de schade is volgens haar nog altijd niet goed geregeld. Probleem is volgens haar dat bij de versterking tot nu toe vooral techniek centraal heeft gestaan. Maar ‘het gaat niet om stenen en aantallen, maar om mensen. Je moet naar mensen kijken, zo verschrikkelijk moeilijk is dat niet’.

Volgens Top en het Groninger Gasberaad moeten Groningse bestuurders nu echt hun tanden laten zien. Zij moeten de regie nemen over de versterking, een geïnstitutionaliseerde, bureaucratische aanpak voorkomen en zorgen voor langjarige financiering.