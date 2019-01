Waterbedrijf waarschuwt voor bevroren waterleidingen

Volgens het Waterbedrijf is de eigenaar/huurder zelf verantwoordelijk voor alle leidingen binnenshuis inclusief de watermeter, en dus ook voor eventuele schade hieraan. Extra reden dus om voorzorgsmaatregelen te nemen.



Voorkom bevroren leidingen



Om bevroren leidingen en bijkomende schadekosten te voorkomen luidt het advies: zorg ervoor dat het niet tocht in de ruimten waar de watermeter, de hoofdkraan en de leidingen zich bevinden. Wikkel desnoods een deken om de watermeter en de hoofdkraan. Bewoners van woonboten moeten bijtijds het elektrisch lint aanzetten die de watermeter moet beschermen.



Buitenkraan aftappen en afsluiten



Sommige kranen, leidingen en toestellen bevinden zich in onverwarmde ruimten. De buitenkraan wordt bijvoorbeeld gebruikt om de auto mee te wassen of de tuin te besproeien. Ook de leidingen in schuur en garage zijn niet afdoende beschermd tegen vorst. Deze kranen en leidingen kunnen het best afgesloten worden en afgetapt.



Binnenkort op vakantie?



Vakantiegangers wordt aangeraden om hun woning op een laag pitje te verwarmen. En de thermostaat van de verwarming nooit lager dan tien á vijftien graden Celsius te zetten. Laat alle radiatoren een beetje open staan en tap de leidingen af in onverwarmde ruimten.