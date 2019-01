Vrijdag opnieuw code geel: gladheid door sneeuw

In de nacht van donderdag op vrijdag gaat het van het zuiden uit opnieuw enige tijd sneeuwen. Vrijdagmiddag verlaat de sneeuw in het Noorden het land, maar kan het wel lokaal glad blijven door sneeuwresten en in de avond ook door bevriezing van natte weggedeelten.



Code geel geldt van vrijdagochtend 07.00 uur tot middernacht.