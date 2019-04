Vooruitzicht van zonovergoten Paasweekeinde trekt drommen kampeerders naar Kardinge

Met een stralend Paasweekeinde in het vooruitzicht, afgetrapt met de jaarlijkse Bloemetjesmarkt, heeft Groningen een grote aantrekkingskracht op toeristen. Veel van hen komen alleen voor de Bloemetjesmarkt naar de stad, maar zoals op de overvolle camperplaats bij recreatiegebied Kardinge te zien is, zijn er ook heel wat Groningen-gangers die één of meerdere nachtjes blijven slapen.