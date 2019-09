Vluchtelingen-echtpaar uit Groningen genomineerd voor UAF-Award: 'uitblinker van het jaar'

Een muzikantenechtpaar uit Groningen, - celliste Karoun Baghboudarian en de trompettist Rani Elias - is genomineerd voor de UAF-Award. De prijs staat symbool voor de competenties en het doorzettingsvermogen van vluchtelingen die hier een nieuwe toekomst opbouwen. Tot 23 september kan iedereen zijn stem uitbrengen via uaf.nl/stem . Op 5 oktober maakt Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF bekend wie de uitblinker van het jaar is.

Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Met de verkiezing biedt het UAF een podium aan talentvolle vluchtelingen die opvallen door hun inzet, hun studie- en werkprestaties en hun bijdrage aan de samenleving. Tegelijkertijd wordt aandacht gevraagd voor de grote inspanningen die vluchtelingen leveren om hun toekomst vorm te geven, iets wat vaak onopgemerkt blijft.

Bekend in Syrië, ‘niemand’ in Nederland



Karoun en Rani leerden elkaar kennen op het conservatorium in Damascus en speelden in Syrië jarenlang in het Nationaal Orkest. Vanwege de oorlog vluchtten ze in 2015 samen met hun tweejarige zoontje naar Nederland. ‘In Syrië kent iedereen ons. In Nederland moesten we opnieuw naar het conservatorium en waren we ineens niemand meer. Wij werden afhankelijk van anderen en dat wilden we niet.’

Het collegegeld voor de masteropleiding aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen was niet op te brengen voor het echtpaar. Mede dankzij een scholarship van het conservatorium en steun van het UAF konden zij de opleiding voortzetten. Karoun en Rani slaagden erin om de tweejarige opleiding binnen de gestelde tijd af te ronden. Nu speelt Karoun in verschillende orkesten, is zij productieassistent en educatief medewerker bij het ‘Hello Cello Orkest’ en geeft ze les op het conservatorium. Rani is trompettist in diverse ensembles, dirigeert het New Life Choir en geeft trompetles aan kinderen in de provincie Groningen. Ook trad hij twee keer op bij het North Sea Jazz Festival.

Kinderorkest



Tijdens haar studie in Groningen richtte Karoun een Kiddy Orchestra op, net als zij al in 2009 deed in Damascus. Dit project laat kinderen op jonge leeftijd kennis maken met muziek, ter bevordering van hun lichamelijke, emotionele en cognitieve ontwikkeling. ‘We wilden graag muziekles voor onze zoon. In Syrië is het heel normaal dat kinderen al met 3 of 4 jaar muziekles krijgen. In Nederland doen ouders hun kinderen eerst op zwemles voordat ze naar muziekles mogen gaan.’

In het begin was er weinig animo voor het project. Inmiddels doen veel basisscholen instellingen voor buitenschoolse opvang (BSO’s) eraan mee. Karoun: ‘Ik geef les aan kinderen van 3 tot 7 jaar. Dit deed ik overigens in Syrië al voor honderden kinderen. Het Kiddy Orchestra valt nu onder Kunstbedrijven Westerkwartier.’

Benefietconcerten



Na hun studie organiseerden Rani en Karoun benefietconcerten voor diverse goede doelen. ‘We blijven geld ophalen voor het UAF, omdat we daarmee andere vluchtelingen kunnen helpen.’