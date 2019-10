Vindicat zamelt anderhalve ton in voor KWF tijdens de marathon van Amsterdam

Leden van studentenvereniging Vindicat liepen zondag ongeveer anderhalve ton bij elkaar tijdens de marathon van Amsterdam. Zo’n vijfhonderd Vindicaters zamelden geld in voor KWF Kankerbestrijding, voor onderzoek naar immuuntherapie bij kanker.

Van de vijfhonderd studenten liepen ongeveer twintig de marathon, meldt Dagblad van het Noorden. De meesten legden overigens 8 kilometer af in de hoofdstad. Maandagochtend stond de teller op 148.000 euro. Dat is fors meer dan het streefbedrag van een ton.



Op de website van KWF waarop je kunt doneren, valt een forse gift van de vereniging zelf op. ‘Rookboetes Vindicat Atque Polit’ is een donatie van liefst 7000 euro.