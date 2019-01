Vier Groningse projecten maken kans op Appeltje van Oranje

Het thema van de Appeltjes van Oranje is dit jaar 'De kracht van samen; Vrijwilligers doen mee(r)!'. Dat betekent dat alle kanshebbers op een buitengewone manier vrijwilligers mobiliseren en enthousiast houden om zo anderen te helpen. "Dankzij deze projecten kijken mensen naar elkaar om, en hoeft niemand er alleen voor te staan in Nederland", aldus het Oranjefonds, dat in totaal drie Appeltjes van Oranje te vergeven heeft.



Er zijn in totaal nog 40 projecten in de race voor de prestigieuze prijzen, die jaarlijks door het Oranje Fonds worden uitgereikt aan. Stemmen kan tot en met 16 januari 23.59 uur via stem.oranjefonds.nl. Het aantal stemmen bepaalt mede wie er doordringen naar de laatste tien nominatieplaatsen. Hieruit worden door een jury uiteindelijk de drie winnaars gekozen.