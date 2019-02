Verhalen gezocht over oorlog en bevrijding in Stadskanaal

Op vrijdag 28 februari vindt in het restaurant van woonzorgcentrum Maarsheerd het eerste verhalencafé plaats in een reeks over de Tweede Wereldoorlog in Stadskanaal en omstreken. Dit omdat Stadskanaal in 2019 de gastgemeente voor de Stichting Vier 5 mei in Groningen is. Bezoekers kunnen met elkaar en met een verslaggever in gesprek over hun herinnering aan de oorlog en de bevrijding. Het verhalencafé begint om 9.30 uur en is gratis toegankelijk.

Stichting De Verhalen van Groningen organiseert de verhalencafés in samenwerking met het Streekhistorisch Centrum en het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG). Tijdens de bijeenkomsten kunnen ooggetuigen en nabestaanden met elkaar in gesprek over verschillende thema's, zoals onderduikers, evacués, 'foute' Nederlanders, Jodenvervolging en de bevrijding. Een verslaggever legt de gedeelde verhalen vast voor de jongere generaties. Ook is er mogelijkheid tot het bekijken en delen van foto's uit de oorlogstijd. Meepraten mag, alleen luisteren mag ook.



De andere verhalencafés over de Tweede Wereldoorlog vinden plaats op 12 april (tijd en locatie n.n.b.) en op 5 mei in het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal (tijd n.n.b.). Aanmelden of reserveren is niet nodig, maar u kunt voor meer informatie contact opnemen met De Verhalen van Groningen via 050-2110503 of info@deverhalenvangroningen.nl.



Over De Verhalen van Groningen

Het doel van De Verhalen van Groningen is het DNA van Groningen op een samenhangende manier zichtbaar te maken en de waardering en het publieksbereik voor de Groninger cultuurhistorie te vergroten. Zowel bij inwoners als bij bezoekers. Verhalen bepalen mede de identiteit van Groningen. De stichting verzamelt de verhalen van Groningers en vertelt ze weer door, online en met activiteiten op locatie. Kijk voor meer informatie op www.deverhalenvangroningen.nl.