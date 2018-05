Unieke ééndags-expositie van De Ploeg in Loppersum

Het zal mogelijk een van de kortste tentoonstellingen van Nederland zijn: zaterdag is er een eendags-expositie van werken van De Ploeg in Loppersum, waaronder werken die zelden worden geexposeerd.

Zaterdag 26 mei doet de gemeente Loppersum namelijk mee aan het evenement 'Lente in Loppersum'. Het betreft een initiatief van de Bedrijvenvereniging Loppersum, waarbij ondernemers en bedrijven uit het dorp hun deuren openen en zich van hun beste kant laten zien. Op deze dag is ook het gemeentehuis geopend. Inwoners stellen daar dan voor één dag hun particuliere Ploeg-werk beschikbaar voor een bijzondere expositie.

Wethouder Rudi Slager (Kunst en cultuur): "In het gemeentehuis is een unieke collectie van nooit eerder bij elkaar gebracht werk te zien. Sommige kunstwerken zijn zelfs nooit eerder tentoongesteld. Er zijn circa 25 kunstwerken te bezichtigen. Van tekeningen, schilderijen tot aquarellen, zowel grote als kleine werken. Er is onder andere werk te zien van Ploegkunstenaars: Jan Altink, Johan Dijkstra, Job Hansen, Jan Jordens, George Martens, Henk Melgers, Alida Pott, Jannes de Vries en Jan van der Zee.

Taxateur

Een bijzondere toevoeging aan de expositie is de aanwezigheid van Ploeg-expert Richard ter Borg. Hij taxeert op deze dag Ploeg werk, maar ook andere kunst. Heeft u een kunstwerk waar u meer over wilt weten of bent u benieuwd naar de financiële waarde? Neem het werk dan op 26 mei mee naar het gemeentehuis. Richard ter Borg vertelt u graag meer over het werk.

Dit jaar bestaat Kunstkring De Ploeg 100 jaar. Ter ere van deze verjaardag worden diverse activiteiten georganiseerd. De expositie op 26 mei in het gemeentehuis in Loppersum (Molenweg 12) is daar één van. Iedereen is welkom op zaterdag 26 mei, van 13.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.