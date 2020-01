UMCG en RUG bieden gratis online cursus aan over gezondheid na de zwangerschap

Het UMCG biedt in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een gratis online cursus aan over gezondheid na de zwangerschap. Vrouwen kunnen hiermee voorkomen dat ze na een bevalling onnodig lang met klachten blijven rondlopen. Vanaf 20 januari komen in vier weken diverse gezondheidsaspecten aan bod.

Deelnemers leren hoe zij zichzelf kunnen helpen, maar ook wanneer het beter is om professionele hulp te zoeken van een huisarts of verloskundige. Het ziekenhuis bespreekt fabels en misvattingen over gezondheid van vrouwen na de bevalling, angsten en depressie, het weer beginnen met bewegen en seks na de zwangerschap.

Tijdens de cursus kunnen vrouwen ervaringen delen. Bovendien is de inhoud gebaseerd op ervaringsverhalen van anderen. De cursus is opgedeeld in vier weken. Het kost maximaal een uur per week.

