Uithuizen graaft oude haven terug: Boterdiep straks weer in centrum

Uithuizen in noord Groningen is hard aan het werk om de oude haven terug te laten keren. Ooit werd die haven gedempt, werden historische panden gesloopt en werd er een jaren-zestig plein van gemaakt. Volgens velen was dat een van de lelijkste dorpspleinen van Nederland. Maar mede onder leiding van de

daadkrachtige laatste burgemeester van de gemeente Eemsmond, Marijke van Beek, werden er plannen gemaakt om iets van de oude sfeer terug te brengen. Belangrijkste onderdeel van het plan was de terugkeer van de oude haven, door het Boterdiep weer door te trekken naar het hart van het dorp.

Zo moet het worden

De werkzaamheden zijn nu flink gevorderd, en de haven is al voor een deel klaar. Zij het dat het water er nog niet in ligt. Dat kan pas wanneer een woningblok dat de weg verspert, is gesloopt. En daar is deze week mee begonnen. Deze week maakte wethouder Eltjo Dijkhuis een start met het slopen van het bouwblok op de kop van het Boterdiep. Met een kraan sloopte hij het eerste balkon van het pand waarin voorheen boekhandel Venema en appartementen zaten.

De wethouder start de sloop van het pand van de vroegere boekhandel.

De sloop van dit pand is dus een volgende stap in het doortrekken van het Boterdiep tot in het centrum. Vanuit het hart van Uithuizen kan straks weer over het Boterdiep heen worden gekeken. Na de sloop start de aanleg van de brug die de Zuiderstraat met het Molenerf gaat verbinden.

De Blink, voorafgaande aan de start van de reconstructie