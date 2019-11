Twee kunstwerken langs Helperzoom onthuld

De stad heeft er sinds gisteren, woensdag, officieel twee kunstwerken bij: Mysteries van Helperzoom. Het tweeluik is gemaakt door beeldend kunstenaar Will Beckers in opdracht van CBK Groningen en Gemeente Groningen. Een van de twee werken bevindt zich ter hoogte van het station Europapark, het tweede ter hoogte van de Goeman Borgesiuslaan.