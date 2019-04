Thuis Nieuwbouwmakelaars aanwezig op Groningse Nieuwbouwdag

De stad Groningen is op dit moment een echte hotspot voor huizenkopers. Niet alleen bestaande bouw is flink in trek, ook nieuwbouwwoningen gaan als warme broodjes over de toonbank. Met een bezoek aan de Groningse Nieuwbouwdagen, die een aantal keer per jaar worden georganiseerd, ben je als woningzoekende altijd op de hoogte van het laatste aanbod.



Ook Thuis Nieuwbouwmakelaars presenteert tijdens de Nieuwbouwdag op zondag 14 april weer een aantal uiteenlopende Groningse nieuwbouwprojecten. De door Thuis uitgelichte projecten zijn ditmaal Woldmeer Tersluis in Meerstad, het Oosterparkkwartier, fase 7 van het Ebbingekwartier, ‘deelgebied I’ in Haren en de Stadtlander in de wijk Reitdiep.