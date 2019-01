Team Groningen schaatst honderden kilometers voor Stichting KiKA

Komende vrijdag vindt op de Weissensee in Oostenrijk ‘Schaats voor KiKa’ plaats. Een drietal Groningse dames doet mee als Team Groningen en heeft al ruim 9.000 euro aan sponsorgeld weten binnen te halen voor de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Daarmee is Team Groningen tot nu toe het meest succesvolle sponsorteam.

“Ooit een Elfstedentocht te schaatsen is een grote droom. Door dit samen met KiKa te doen en daarmee de genezingskans voor kinderen te vergroten maakt mij dubbel gemotiveerd”, aldus Nienke Busser, die vrijdag 200 kilometers zal afleggen voor het goede doel. Ook voor Trude de Vroomen, die vrijdag diezelfde afstand zal schaatsen, was het schaatsen van de (alternatieve) Elfstedentocht een grote droom: “Dit jaar heb ik besloten om niet langer te wachten en dit persoonlijke doel te combineren met het mooie doel van KiKa.”



Het derde teamlid is Danara Vonken. Zij start vrijdag aan een tocht van 100 kilometer over het bevroren Oostenrijkse bergmeer: “Als laborant heb ik gezien dat het geld bij goede en belangrijke onderzoeken terecht komt”, zo zegt ze. Ze hoopt dan ook op zoveel mogelijk sponsorbijdragen.



