Sunny Selwerd: gemeente sluit zes straten aan op warmtenet van WarmteStad

Het gaat om de Eikenlaan (Vensterschool) naar De Larix, Mispellaan, Berkenlaan, Beukenlaan en de Populierenlaan. De gemeente gaat per straat in gesprek met de bewoners. Die bijeenkomsten moeten eind maart schetsen opleveren, zodat de werkzaamheden in de zomer kunnen starten.



Wethouder Roeland van der Schaaf vindt het belangrijk dat de gemeente in gesprek gaat met de bewoners. “Het is slim combineren en dat levert veel op. Samenwerken, duurzamer wonen, energie besparen en mooie, groene toegankelijke straten.”



Grunneger Power ondersteunt de bewoners om mee te denken over duurzame oplossingen in hun straat, legt energieregisseur Anne Huizinga uit. “De bewonersavonden bieden de kans om ook over verduurzaming in gesprek te gaan.”