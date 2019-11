Succesvolle Spinning Marathon Martini Ziekenhuis

Niet alleen teams van bedrijven deden mee, ook bekende sporters hebben zich ingezet. “Dit is superbelangrijk, als je goede doelen kunt steunen zoals deze, dan doe ik het graag”, aldus Gerard Kemkers.



De deelnemers waren fanatiek; een aantal deed zelfs 3 rondes mee. Caroline Jansen won een professionele spinningfiets. Zij fietste met haar deelname het meeste geld bij elkaar, namelijk € 650,-. Met hulp van vele sponsoren is deze middag mede mogelijk gemaakt.



De deelnemers werden ondersteund in hun prestatie door spinninginstructeurs en muziek van een DJ. Ook was gedacht aan wat extra energie met een dikke meter Knolskoek en de mogelijkheid om je eigen smoothie te ‘fietsen’. Na een uurtje spinnen lag er bovendien voor elke deelnemer een (h)eerlijk Rupert-ijsje klaar.



Na afloop overhandigde Laura de Vries, Coördinator Fondsenwerving, een cheque van €11.003,80 aan Idi de Boer. Zij is manager van de Spoedeisende Hulp van het MartiniZiekenhuis.