Studentenverenigingen Groningen, kerken en burgerinitiatieven: ‘Kerst050’

Cd’s van André Hazes tot verzorgingsproducten hebben ze al. Maar alle hulp en donaties zijn welkom, zeggen organisatoren Marten Duit van Student & Stad en Evert Sulman



Kerst050 is een initiatief van Evert Sulman van Kwartiermakers. als onderdeel van Missie050, een startend netwerk van inwoners van Groningen, organisaties en kerken.

Evert: “We komen bij allerlei burgerinitiatieven mensen tegen die het niet breed hebben, zoals vluchtelingen bij Groningen Verwelkomt, vrouwen met een prostitutieverleden in Het Overweeghuis of mensen met een uitkering bij jongerennetwerk Stadshelden. Dit kunnen we niet 1-2-3 oplossen. Maar we kunnen er wel samen met stadjers en studenten voor zorgen dat iedereen een fijne Kerst heeft, dat ze weten dat we aan hen denken.”