Sportcentrum Kardinge 25 jaar; sporten met VR-bril

In februari is het precies 25 jaar geleden dat Sportcentrum Kardinge werd geopend. In al die jaren heeft Kardinge zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste sportvoorzieningen in Groningen. Om dat jubileum te vieren is er zaterdag 9 februari een feestelijke dag, met tal van activiteiten. Waaronder ‘Zeemeerminzwemmen’ of ‘ Virtueel sporten met een VR-bril’.

Zaterdag 9 februari viert Sportcentrum Kardinge haar 25-jarige bestaan met een jubileumdag. Vanaf tien uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags staan de deuren open. Er is van alles te doen voor jong en oud.

Clinics

De dag start met curling- en ijshockeyclinics en demo’s kunstrijden in de ijshal. Je kunt lezingen bijwonen en clinics krijgen van oud top-marathonschaatser Daniëlle Bekkering en Olympische medaillewinnares Margot Boer (2x brons Sochi).

In de middag volgt een spannende strijd op de 400m baan. Wie is sneller op de 100m sprint: een ijshockeyer, een kunstrijder of een langebaanschaatser? Natuurlijk kun je zelf ook meedoen met deze sprint. De middag wordt afgesloten met een leuke curlingquiz tussen verenigingen met als hoofdprijs een huurtegoed van maar liefst €500,-.

Zeemeerminzwemmen

’s Middags kun je in het zwembad zeemeerminzwemmen of duiken met Miramar Groningen. De Groninger Reddingsbrigade heeft verschillende activiteiten in en rond het 25m bad. Op de squashbanen kun je vrij squashen en clinics volgen bij Smashing. Om 12.30 uur is er een squash demo met noordelijke topspelers.

VR-bril

Virtueel sporten met een VR-bril kan op de banen 8 en 9 kun. Ervaar hoe gaaf het is om ijshockey goalie te zijn of speel tennis. In de sporthal kunnen kinderen zich helemaal uitleven op de stormbaan of meedoen met de verschillende activiteiten bij de Sportinstuif XXL. Er zijn longboards, IDance Revolution, Sportlab games en nog veel meer.

Clown Joepie

Voor entertainment wordt ook gezorgd door een dweilorkest en clown Joepie, die ook gaat schminken.

Het hele programma vind je hier.

(Foto en informatie: gemeente Groningen).