Speer van Minerva op Academiegebouw RUG blijkt bezemsteel van werklui

Die houten steel is zaterdag – inclusief gouden punt – te zien in het Universiteitsmuseum, tijdens de Dag van de Groninger Geschiedenis.



Bij een renovatie van de gevel van het Academiegebouw in 2000 kwamen werklieden erachter dat er een holte was in de hand van Minerva. Zij plaatsten een bezemsteel in dat gat. Die werd vervolgens bijna twintig jaar voor speer aangezien.



,,Bij nadere inspectie bleek zelfs dat het metaal dat gebruikt is voor de punt niet bespoten is met goudverf, maar met echt bladgoud is bewerkt’’, zegt hoofd van het Universiteitsmuseum Arjen Dijkstra in de Universiteitskrant over de bezemsteel.



Volgens Dijkstra is het logisch dat de steel in de vaste collectie van het Universiteitsmuseum komt, omdat het deel uitmaakt van de geschiedenis van de RUG. Het beeld op het Academiegebouw blijft voorlopig met lege handen achter. Dijkstra: ,,We weten nog niet hoe en wanneer de missende delen vervangen zullen worden.’’

