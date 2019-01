Roberto Santanera en Awien Anwar winnaars verkiezing Sympathiekste Ondernemer en Onderneemster

Roberto Santanera uit Godlinze was al bij eerdere verkiezingen genomineerd, maar eindigde nog nooit bij de laatste drie. Deze keer slaagde hij er in de verkiezing te winnen. Awien Anwar van HA Schoonmaak & Glasbewassing uit Groningen was voor het eerst genomineerd en werd meteen uitgeroepen tot Sympathiekste Onderneemster van 2018. Beide kregen in bioscoop Kinepolis in Groningen uit handen van de Groninger wethouder Joost van Keulen de prijs voor de Sympathiekste Ondernemer en Onderneemster van Groningen 2018 uitgereikt.



Bij de verkiezing Sympathiekste Ondernemer eindigde Martijn Friederich van Brandmerck op de tweede en Rob van der Werf van Groenvoorziening A.J. van der Werf op de derde plaats. De plaatsen twee en drie bij de verkiezing Sympathiekste Onderneemster waren voor Margaretha Wierda van Beijk Catering en Marleen Boer van Medity Medisch Instituut.



Sympathiek staat voor aardig, beminnelijk, hartelijk, innemend, prettig en betrouwbaar. Een sympathieke ondernemer/onderneemster heeft een hoge gunfactor, iets wat voor een ondernemer/onderneemster onmiskenbaar een pluspunt is.