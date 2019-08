Renselbrug Winschoten week lang gestremd

Omleiding



Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer uit noordelijke richting met borden omgeleid door Winschoten via de volgende route: Beertsterweg, Wilhelminasingel en de Blijhamsterweg. Verkeer vanuit zuidelijke richting wordt in tegengestelde richting omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de brug, maar met hinder.



Scheepvaart



Tijdens de werkzaamheden is de brug beperkt beschikbaar voor de scheepvaart. Op maandag 26 augustus is er oponthoud van maximaal twee uur mogelijk. De brug is op dinsdag 27 augustus gestremd van 8:00 uur tot en met woensdag 28 augustus 09:00 uur. Tot maandag 2 september kan er nog oponthoud van maximaal een uur voorkomen in verband met werkzaamheden.



Weer



De werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van het weer. Bij slechte weersomstandigheden worden de werkzaamheden uitgesteld naar woensdag 28 augustus.