Rebel Rebel Hostel viert tweede verjaardag met driedubbel goed nieuws

Voor de uitbreiding is er al een nieuwe container geplaatst en hier kunnen komende voorjaar/zomer nog 10 extra gasten slapen. Want in de zomer is er regelmatig vraag naar meer slaapplaatsen, zo hebben de eigenaresses gemerkt.



In de week van 9 tot en met 17 februari viert Rebel Rebel haar tweede verjaardag met een scala aan evenementen waar iedereen van harte voor uitgenodigd is. De week start op 9 februari met het Sjoeltenbräu Toernooi (een sjoeltoernooi). Daarnaast staan er gedurende de week onder meer een doe-het-zelf-avond en een ouderwetse playbackshow op het programma.



Ook viert het hostel de lancering van hun eigen toeristische kaart van de stad Groningen, met allerlei tips voor leuke tentjes, activiteiten en bezienswaardigheden in de stad, speciaal toegespitst op de rebelse gasten van het containerhostel.



Rebel Rebel heeft als een van haar speerpunten dat er ook leuke dingen te doen moeten zijn in het hostel; voor gasten, maar ook voor stadjers en daarom worden er het hele jaar door evenementen georganiseerd, van bandjesavonden tot hottub movie nights en doe-het-zelf-activiteiten. In het weekprogramma ter ere van het tweejarig bestaan komen al deze evenementen en meer aan bod.



Programmering jubileumweek:

9 februari 20:00 Sjoeltenbräu Toernooi

12 februari 18:00 DIY Dinsdag

13 februari 20:00 Short Movie Night

15 februari 20:00 Medium Playbackshow

16 februari 20:00 Rebel Sessions 7

17 februari 15:00 Nailed it! + Kasper van Hoek