PvdA: minder huur bij torenhoge energierekening

De PvdA krijgt van verschillende kanten signalen dat verhuurders weigeren hun vastgoed te verduurzaam. ‘Waarom zouden ze’, zegt Boogaard. ‘De huur wordt toch wel betaald. Isoleren? Niet nodig, de energierekening is voor de huurder. In sommige gevallen leidt dat zelfs tot energiearmoede: armoede veroorzaakt door een hoge energierekening. Wij willen deze particuliere verhuurders stimuleren om hun woningen wel energiezuinig te maken. Verhuurders die nu al hun verantwoordelijkheid nemen hebben dan niets te vrezen. Voor hen verandert er niets.’



Goed voor lage en middeninkomens



Overal in Nederland verduurzamen woningbezitters en woningcorporaties hun huizen. ‘Dat is goed voor het milieu en dus voor de toekomst van onze kinderen’, legt Boogaard uit. ‘Maar het is ook goed voor je portemonnee, want verduurzaamde woningen verbruiken minder energie. Alle Groningers moeten hiervan de voordelen plukken, niet alleen de happy few.’



De maatregel moet gelden voor huurwoningen tot 1500 euro. Daarmee sluit Boogaard aan bij een initiatief van PvdA-raadslid Maarten van der Laan, eerder deze maand. Hij vroeg daarin het gemeentebestuur om zich bij het Rijk hard te maken voor een pilot in Groningen met een hoge huurliberalisatiegrens. Wethouder Roeland van der Schaaf zegde in de commissie toe dit te doen.