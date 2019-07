Puzzel mee en help Groninger Archieven met beschrijven fotoreportages uit jaren 60 en 70

Binnen Het beeld van Groningen helpt u mee reportages van Persfotobureau D. van der Veen te beschrijven. Het bureau fotografeerde in de jaren 60 en 70 in stad en provincie Groningen. De foto’s werden onder andere geleverd aan het Nieuwsblad van het Noorden, De Gezinsbode en landelijke kranten. Met name in het Nieuwsblad zijn via de online krantenbank Delpher regelmatig foto’s terug te vinden. Met behulp van deze en andere informatie maken deelnemers aan het project beschrijvingen van de reportages. Alle beschreven reportages worden straks bijgeplaatst op de Beeldbank Groningen. Zo wordt met vereende krachten de jaren 60 en 70 in Groningen in beeld gebracht.



Liefhebbers gezocht

Voor een aantal categorieën uit de collectie van het persfotobureau zoeken de Groninger Archieven liefhebbers. Het gaat bijvoorbeeld om sport, waaronder voetbal, grasbaanraces, basketbal en paardensport. Maar ook voor de categorie Groningen (stad) en TTD. De laatste is een afkorting van Tussen Twee Driften, het personeelsblad van het Nieuwsblad van het Noorden. Wellicht is er een oud-medewerker die zin heeft om deze foto’s van beschrijving te voorzien, aldus de Groninger Archieven.



Samen aan de slag

Wie graag al puzzelend wil meehelpen, is van 19 juli tot en met 23 augustus iedere vrijdagochtend van harte welkom in de studiezaal van de Groninger Archieven. Medewerkers zijn dan aanwezig om vragen te beantwoorden en deelnemers op gang helpen.ken van een reportagebeschrijving. Daarnaast is er gelegenheid om samen koffie te drinken en andere deelnemers te ontmoeten en zijn er een aantal workshops over het achterhalen van informatie over foto's.



Kijk voor meer informatie op www.groningerarchieven.nl.



Afbeelding bij dit bericht: Zomer 1979. Persfotobureau D. van der Veen, Groninger Archieven