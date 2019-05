Posterdrukker van Vera krijgt boek en tentoonstelling in Groningen Museum

Willem Kolvoort, de bekende posterdrukker van Vera, krijgt in januari een tentoonstelling in het Groninger Museum en een boek bij Uitgeverij Passage. Dat is vanavond bekend gemaakt voor aanvang van het optreden van The Beths in Vera, waarvoor hij onlangs zijn 500ste poster ontwierp en drukte. De tentoonstelling in het Groninger Museum opent vlak voor de komende editie van Eurosonic. Dan zal ook het boek 30 jaar Vera posters landelijk in de boekwinkel liggen.