Pepergasthuis: verkoop gaat niet door

De verkoop van Pepergasthuis in Groningen is van de baan.

Dat meldt maandagmiddag de lokale omroep OOGTV.

Volgens de lokale omroep zou het Pepergasthuis worden aangekocht door ontwikkelaar Jan Berry Drenh. Maar deze meldt dat hij van de koop wil afzien omdat hij niet had verwacht dat er zoveel commotie door zou ontstaan.

Jan Berry Drenth (51) uit Niekerk is een particuliere belegger die het Pepergasthuis in Groningen wilde kopen van woningcorporatie Lefier. De plannen leidden tot problemen met de gemeente Groningen. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) zag de verkoop niet zitten omdat hij vreesde dat de woningen dan niet meer voor sociale huur beschikbaar zouden komen. De wethouder wilde de verkoop daarom tegenhouden, maar een juridische truc die hij daarvoor in gedachten had bleek niet haalbaar. In principe leek niets de verkoop dan ook nog tegen te kunnen houden. Het besluit dat de koper komt voor velen daarom dan ook als een verrassing.