Pepergasthuis met woonfunctie in binnenstad Groningen lijkt gered

De toekomst van het Pepergasthuis, een van de oudste gebouwen van Groningen en met een belangrijke woonfunctie in de binnenstad, lijkt zeker gesteld.

Morgenvroeg, vrijdag 20 september, geeft wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) een toelichting op een voorstel van de gemeenteraad aan B&W dat gaat over een beschermingsbesluit voor behoud van de functie van het Pepergasthuis.

Het Pepergasthuis bestaat nu uit 29 sociale huurwoningen, een kerk, zalen waaronder een eetzaal met historische keuken, de Voogdenkamer, een bierbrouwerij en een semi openbare hoftuin.

Er waren plannen om het gasthuis te verkopen aan een commerciële partij, maar daar voelt de gemeente weinig voor. Wethouder Van der Schaaf liet eerder weten dat het in zijn ogen gaat om een belangrijk rijksmonument dat met miljoenen aan gemeenschapsgeld is gerestaureerd. ‘Maar ook willen wij sociale huurwoningen behouden in de binnenstad’, zo liet hij dit voorjaar weten.

Op welke wijze hij het Pepergasthuis denkt te kunnen behouden als belangrijke woonvoorziening, dat zal vrijdagmorgen tijdens een persconferentie bekend gemaakt worden.

Het Pepergasthuiscomplex werd gesticht in 1405.