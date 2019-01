Partij voor de Dieren tegen kap bomen Betonbos

Het Betonbos is een klein stukje bos aan de noordzijde van het Eemskanaal, waar de bewoners wonen in woonwagens, caravans of yurts.



Volgens De Partij voor de Dieren is er in de loop der jaren een bijzonder stuk stadsnatuur ontstaan, met veel biodiversiteit. De Partij vreest dat het stuk bos door de bouwplannen zal verdwijnen. “Tiny forests als het Betonbos zijn van onschatbare waarde voor het dierenleven in een stedelijk gebied”, stelt aldus raadslid Wesley Pechler.



De Partij van de Dieren wil niet dat het Betonbos gekapt wordt, en vraagt het college ook om te zoeken naar een nieuwe, alternatieve woonplek voor de huidige bewoners van het Betonbos.