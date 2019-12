Partij voor de Dieren is klaar met overlast door boerenprotesten

De gemeenteraadsfractie van Partij voor de Dieren is wel even klaar met de overlast die de boerenprotesten opleveren. Ook vragen ze zich af of het niet eens tijd wordt om tipgeld uit te loven voor de opsporing van de trekkerbestuurder die op de Vismarkt door een hek heen reed. Tevens wil de partij een trekkerverbod bij de feestelijke afsluiting van Serious Request op de Ossemarkt, komende woensdag. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W in Groningen.

De partij vraagt zich af waarom de acties tot zoveel overlast hebben geleid. Raadslid Terence van Zoelen noemt het verbazingwekkend dat er woensdag nog zoveel mis ging in de stad terwijl het toch ruim van tevoren bekend was dat boeren acties zouden houden. “Op een bepaald moment werd het Julianaplein volledig lam gelegd, terwijl dat al was aangekondigd. Ik begrijp niet hoe zoiets dan toch nog kan gebeuren. Het was een levensgevaarlijke situatie.” Van Zoelen stelt dat een dergelijke actie voortaan koste wat kost voorkomen moet worden en hij wil weten of de politie afspraken had gemaakt met de actievoerders en of er überhaupt wel genoeg agenten beschikbaar waren.



Acties met trekkers niet langer meer tolereren

Het raadslid vindt het daarnaast opvallend dat er voor aanstaande woensdag alweer acties van boeren gepland staan. Bij de afsluiting van Serious Request zouden boeren volgens de partij “ludieke acties” gaan houden. Van Zoelen wil weten of ze hiervoor vergunning hebben aangevraagd en of de gemeente wederom boeren met trekkers de kans gaat geven voor veel overlast te zorgen. De partij is van mening dat demonstraties met trekkers niet langer meer getolereerd mogen worden.



Tipgeld voor trekkerbestuurder

Op 14 oktober reed een van de trekkerbestuurders door een hek op de Vismarkt. De bestuurder is nog steeds niet gevonden. “Op welke wijze wordt op dit moment vorm gegeven aan de opsporing? Wordt overwogen om tipgeld uit te loven of iets dergelijks?”, vraagt de partij zich ook af.