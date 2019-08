Oude fontein uit 1914 bron van inspiratie voor het huidige Groningen?

Een oude fontein op de Vismarkt in Groningen uit 1914 kan een bron van inspiratie zijn. Bovenste ansichtkaart uit 1914 is eigenlijk in zwart wit, maar werd door Jurrien Koop met een speciale procedure weer van zo origineel mogelijke kleuren voorzien. De GIC plaatste deze foto op Facebook, en dat leidde tot zeer veel positieve reacties.