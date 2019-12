Oppositiepartijen willen vergunningen voor woonbootbewoners Noorderhaven

De oppositiepartijen willen duidelijkheid en zekerheid voor woonbootbewoners. Deze hebben ze na een gespreksronde van de gemeente met de bewoners afgelopen najaar niet gekregen, aldus de partijen. Daarom vragen de partijen van het college van burgemeester en wethouders om uit te spreken dat de huidige woonbootbewoners hun plek kunnen houden, doordat zij een vergunning voor de ligplaats krijgen.



Verschillende schepen in de Noorderhaven moeten van de gemeente worden opgeknapt. De Noorderhaven is een vrijhaven en de gemeente wil dit per se behouden. Volgens de oppositiepartijen staat een vergunningstelsel het karakter van een vrijhaven niet in de weg. Al jaren wordt permanente bewoning van woonschepen aan de Noorderhaven gedoogd.