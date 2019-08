Opdracht ecologisch beheer bermen in Westerkwartier naar firma….Vogelzang

De gemeente Westerkwartier heeft het bermen maaien en sloten schonen lokaal aanbesteed. De opdracht is gegund aan firma S. Vogelzang uit Boerakker en firma A.J. van der Werf uit Bedum. In totaal hebben zes loonbedrijven een inschrijving gedaan. De inschrijvingen zijn beoordeeld op prijs en kwaliteit.

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: ”We zijn blij dat twee bedrijven die goed geworteld zijn in onze gemeente de opdracht gaan uitvoeren. We vinden het belangrijk dat we de kennis, capaciteit en kwaliteit zoveel mogelijk lokaal halen en dat geldt ook voor het berm- en slootbeheer.”

Drie percelen

De opdracht is verdeeld in drie percelen waarbij de aannemers maximaal op twee percelen (naar eigen keuze) alleen of in combinatie hebben kunnen inschrijven. De perceelindeling is als volgt:

Perceel A (Zuid, gebied ten zuiden van de A7)

Perceel B (Midden, gebied tussen Van Starkenborghkanaal en A7)

Perceel C (Noord, gebied ten noorden het Van Starkenborghkanaal)

De percelen A en B zijn gegund aan de firma S. Vogelzang en perceel C is gegund aan de firma A.J. van der Werf. Het is een tweejarig contract met een optie tot verlenging van twee keer een jaar.

Ecologisch maaibeheer

Het maaiwerk vindt plaats op een ecologische manier door gebruik te maken van een ECO-maaier. Deze zorgt bij het maaien dat de kleine insecten, blaadjes en zaden terugvallen op de grond. Het bermmaaisel wordt afgezogen en afgevoerd.

Start

De werkzaamheden starten rond 1 september aanstaande.